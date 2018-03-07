Туск: ЕС не хочет создать стену с Британией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск во время выступления в Люксембурге в среду представил проект руководящих принципов ЕС для переговоров об отношениях с Великобританией после выхода страны из блока, передает УНН со ссылкой на BBC.
Туск заявил, что ЕС "не хочет создать стену", но Brexit означает, что стороны "будут удаляться".
Президент Европейского Совета отметил, что Тереза Май хочет "показать любой ценой, что Brexit может быть успешным", но это не является целью ЕС.
Туск заявил, что ЕС хочет "амбициозного и прогрессивного" соглашения о свободной торговле с нулевым тарифом на товары. Однако он добавил, что соглашение "не сделает торговлю между Великобританией и ЕС более плавной или без препятствий".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС назвали иллюзорными британские планы Brexit
"Это сделает ее более сложной и дорогой, чем она является сегодня для всех нас. Это суть Brexit", - заявил он, добавив, что впервые в истории соглашение о свободной торговле "ослабит, а не укрепит экономические связи".
В проекте руководящих принципов Европейского совета, кроме призыва к нулевым тарифов на торговлю, говорится, что доступ к услугам будет ограничен тем фактом, что Великобритания будет за пределами ЕС и больше не будет входить в общую нормативную и судебную систему.
Туск отметил, что хочет продолжить сотрудничество в области безопасности и исследований.
В проекте руководящих принципов также сказано, что ЕС "сохранит свою автономию относительно принятия решений, что исключает участие Соединенного Королевства как третьей страны в учреждениях, агентствах и органах ЕС".
Как сообщал УНН, Великобритания хочет заключить с ЕС всеобъемлющее соглашение об экономическом сотрудничестве.