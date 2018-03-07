Туск: ЕС не хочет создать стену с Британией

КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск во время выступления в Люксембурге в среду представил проект руководящих принципов ЕС для переговоров об отношениях с Великобританией после выхода страны из блока, передает УНН со ссылкой на BBC.