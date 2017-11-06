Турпотік українців до Туреччини сягнув рекорду

"За даними міністерства культури та туризму Турецької Республіки, кількість українських туристів не лише продовжує стабільно зростати, але й досягає рекордних показників. За період січень-вересень 2017 року Україна зберегла свої позиції у ТОП-10 країн-лідерів турпотоку до Туреччини, посівши 7-му сходинку. У період січень-вересень 2017 року країну відвідало 1 млн 118 тис. 32 українці, що на 23,16% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року", - повідомили в офісі.

Крім того у підрозділі зазначили, що турпотік з України до Туреччини у цьому році перетнув позначку в 1 мільйон осіб за підсумками перших 9 місяців, у той час як у 2016 році такі показники були досягнуті лише у грудні.

Найбільш популярними серед громадян України, як зазначається, традиційно залишаються Анталія, Стамбул та курорти провінції Мугла: Фетхіє, Даламан, Бодрум та Мармарис.

За даними статистики, у період з січня по жовтень 2017 року Анталію відвідало 710 тис. 871 українець, що на 25% більше, ніж у 2016 році. За період січень-вересень Стамбул відвідало 226 тис. 957 туристів з України, що на 3,9% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. У провінції Мугла за період січень-вересень 2017 року побувало 134 тис. українських туристів, що на 40,8% більше, ніж у минулому році. У провінції Ізмір за 9 місяців 2017 року побувало 3 тис. 971 українських туристів.

Нагадаємо, США призупинили видачу віз в Туреччині.