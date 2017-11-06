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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60166 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128453 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107234 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109796 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107986 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100866 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 105632 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102657 просмотра

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Турпоток украинцев в Турцию достиг рекорда

Турпоток украинцев в Турцию достиг рекорда

Киев  •  УНН

 • 12528 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Турпоток украинцев в Турцию за 9 месяцев 2017 года достиг рекорда с показателем 1,118 миллиона туристов, что на 23,16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщили в офисе по вопросам культуры и информации посольства Турции в Киеве.

"По данным министерства культуры и туризма Турецкой Республики, количество украинских туристов не только продолжает стабильно расти, но и достигает рекордных показателей. За период январь-сентябрь 2017 года Украина сохранила свои позиции в ТОП-10 стран-лидеров турпотока в Турцию, заняв 7-ю строчку. В период январь-сентябрь 2017 года страну посетили 1 млн 118 тыс. 32 украинца, что на 23,16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сообщили в офисе.

Кроме того, в подразделении отметили, что турпоток из Украины в Турцию в этом году пересек отметку в 1 млн человек по итогам первых 9 месяцев, в то время как в 2016 году такие показатели были достигнуты лишь в декабре.

Наиболее популярными среди граждан Украины, как отмечается, традиционно остаются Анталия, Стамбул и курорты провинции Мугла: Фетхие, Даламан, Бодрум и Мармарис.

По данным статистики, в период с января по октябрь 2017 года Анталию посетило 710 тыс. 871 украинец, что на 25% больше, чем в 2016 году. За период январь-сентябрь Стамбул посетило 226 тыс. 957 туристов из Украины, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В провинции Мугла за период январь-сентябрь 2017 года побывало 134 тыс. украинских туристов, что на 40,8% больше, чем в прошлом году. В провинции Измир за 9 месяцев 2017 года побывало 3 тыс. 971 украинских туристов.

Напомним, США приостановили выдачу виз в Турции.

 

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