Турпоток украинцев в Турцию достиг рекорда

"По данным министерства культуры и туризма Турецкой Республики, количество украинских туристов не только продолжает стабильно расти, но и достигает рекордных показателей. За период январь-сентябрь 2017 года Украина сохранила свои позиции в ТОП-10 стран-лидеров турпотока в Турцию, заняв 7-ю строчку. В период январь-сентябрь 2017 года страну посетили 1 млн 118 тыс. 32 украинца, что на 23,16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сообщили в офисе.

Кроме того, в подразделении отметили, что турпоток из Украины в Турцию в этом году пересек отметку в 1 млн человек по итогам первых 9 месяцев, в то время как в 2016 году такие показатели были достигнуты лишь в декабре.

Наиболее популярными среди граждан Украины, как отмечается, традиционно остаются Анталия, Стамбул и курорты провинции Мугла: Фетхие, Даламан, Бодрум и Мармарис.

По данным статистики, в период с января по октябрь 2017 года Анталию посетило 710 тыс. 871 украинец, что на 25% больше, чем в 2016 году. За период январь-сентябрь Стамбул посетило 226 тыс. 957 туристов из Украины, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В провинции Мугла за период январь-сентябрь 2017 года побывало 134 тыс. украинских туристов, что на 40,8% больше, чем в прошлом году. В провинции Измир за 9 месяцев 2017 года побывало 3 тыс. 971 украинских туристов.

Напомним, США приостановили выдачу виз в Турции.