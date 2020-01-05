Турнір WTA в Шеньчжені: перемога Бондаренко і виліт Цуренко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Дві представниці України Катерина Бондаренко і Леся Цуренко стартували на престижних тенісних змаганнях в Шеньчжені, провівши перші поєдинки у цьому сезоні, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Катерина Бондаренко бере участь у четвертому турнірі після повернення у Тур. Досі на її рахунку була одна перемога, але зараз вона здобула другу, обігравши японку Місакі Дої – 6:4, 6:1.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тенісистка Костюк вийшла у фінал кваліфікації "Прем'єру" в Брісбені
На цих же змаганнях відкрила новий сезон і Леся Цуренко, поступившись третій сіяній Еліз Мертенс з Бельгії – 3:6, 3:6.
Додамо, що у другому колі основної сітки Бондаренко, яка наразі займає тільки 1169 місце в WTA простиятотиме 8-й сіяній, 40 ракетці світу Чжан Шуай з Китаю.