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Турнір WTA в Шеньчжені: перемога Бондаренко і виліт Цуренко

Турнір WTA в Шеньчжені: перемога Бондаренко і виліт Цуренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Дві представниці України Катерина Бондаренко і Леся Цуренко стартували на престижних тенісних змаганнях в Шеньчжені, провівши перші поєдинки у цьому сезоні, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

Катерина Бондаренко бере участь у четвертому турнірі після повернення у Тур. Досі на її рахунку була одна перемога, але зараз вона здобула другу, обігравши японку Місакі Дої – 6:4, 6:1.

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На цих же змаганнях відкрила новий сезон і Леся Цуренко, поступившись третій сіяній Еліз Мертенс з Бельгії – 3:6, 3:6.

Додамо, що у другому колі основної сітки Бондаренко, яка наразі займає тільки 1169 місце в WTA простиятотиме 8-й сіяній, 40 ракетці світу Чжан Шуай з Китаю.

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