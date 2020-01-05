Турнир WTA в Шэньчжэне: победа Бондаренко и вылет Цуренко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Две представительницы Украины Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко стартовали на престижных теннисных соревнованиях в Шэньчжэне, проведя первые поединки в этом сезоне, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Екатерина Бондаренко участвует в четвертом турнире по возвращении в Тур. До сих пор на ее счету была одна победа, но сейчас она получила вторую, обыграв японку Мисаки Дои - 6:4, 6:1.
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На этих же соревнованиях открыла новый сезон и Леся Цуренко, уступив третий сеяной Элиз Мартинес из Бельгии - 3:6, 3:6.
Добавим, что во втором круге основной сетки Бондаренко, которая сейчас занимает только 1169 место в WTA простиятотиме 8-й сеяной 40 ракетке мира Чжан Шуай из Китая.