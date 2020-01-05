Тенісистка Костюк вийшла у фінал кваліфікації "Прем'єру" в Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сімнадцятирічна тенісистка з Києва Марта Костюк здобула другу перемогу в кваліфікації турніру категорії "Прем'єр" у Брісбені, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Наша землячка в трьох сетах обіграла Анну-Кароліну Шмідлову (134 у світі) – 5:7, 6:4, 6:3. Матч тривав 96 хвилин.
Відзначимо, що у фіналі відбору киянка зустрінеться з росіянкою Людмилою Самсоновою – 129 ракетка світу. Самсонова на шляху до фіналу кваліфікації перемогла 39 ракетку світу Младеновіч з Франції.
Нагадаємо, що з основної сітки турніру стартуватимуть також Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.