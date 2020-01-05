Теннисистка Костюк вышла в финал квалификации "Премьера" в Брисбене
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Семнадцатилетняя теннисистка из Киева Марта Костюк одержала вторую победу в квалификации турнира категории "Премьер" в Брисбене, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Наша землячка в трех сетах обыграла Анну-Каролину Шмидлову (134 в мире) - 5:7, 6:4, 6:3. Матч продолжался 96 минут.
Отметим, что в финале отбора киевлянка встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой - 129 ракетка мира. Самсонова на пути к финалу квалификации победила 39 ракетку мира Младенович из Франции.
Напомним, что с основной сетки турнира стартуют также Элина Свитолина и Даяна Ястремская.