Теннисистка Костюк вышла в финал квалификации "Премьера" в Брисбене

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113467 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118264 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116716 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 133502 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107328 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109093 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108923 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131993 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130742 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 197823 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Теннисистка Костюк вышла в финал квалификации "Премьера" в Брисбене

Теннисистка Костюк вышла в финал квалификации "Премьера" в Брисбене

Киев  •  УНН

 • 11040 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Семнадцатилетняя теннисистка из Киева Марта Костюк одержала вторую победу в квалификации турнира категории "Премьер" в Брисбене, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Наша землячка в трех сетах обыграла Анну-Каролину Шмидлову (134 в мире) - 5:7, 6:4, 6:3. Матч продолжался 96 минут.

Отметим, что в финале отбора киевлянка встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой - 129 ракетка мира. Самсонова на пути к финалу квалификации победила 39 ракетку мира Младенович из Франции.

Напомним, что с основной сетки турнира стартуют также Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Украинские Национальные Новости

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