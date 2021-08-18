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Турнір WTA у Цинциннаті: тенісистка Ястремська перервала серію поразок

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі WTA -1000 "Western & Southern Open", який триває на кортах в Цинциннаті (США), повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Ястремська обіграла американку Кеті Макналлі на двох тай-брейках — 7:6 (3), 7:6 (1). Тенісистки провели на корті трохи більше 2 годин.

Для Даяни Ястремський це перша перемога з початку липня, коли українка дійшла до півфіналу на турнірі в Гамбурзі. До цього моменту наша землячка програла чотири поєдинки поспіль.

Примітно, що наступною суперницею Ястремської стане переможниця “Ролан Гаррос” чеська тенісистка Барбора Крейчікова, посіяна під 9 номером.

Доповнення

Інша представниця України Еліна Світоліна, маючи 4-й номер посіву, поступилася німкені Ангелік Кербер (5:7, 6:2, 4:6).

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