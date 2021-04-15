Турки здивовані планами України продати їм відібрану у китайців "Мотор Січ"

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"50% акцій компанії ("Мотор Січ") буде передано невідомій турецькій оборонній компанії. У Туреччині побувала українська делегація. Президент Реджеп Тайіп Ердоган зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським з приводу продажу 50% "Мотор Січ". Між двома країнами планується спільне виробництво, передача технологій і деталей", - пише турецька Donanim Haber.

Як нагадують турецькі журналісти, близько трьох тижнів тому українська "Мотор Січ" була конфіскована на користь держави, якій дісталися всі акції компанії, в тому числі контрольний пакет, що належав китайським компаніям. Турецькі оглядачі вказують на очевидні ризики співпраці з Україною, адже в ситуації з інвесторами з КНР Київ вступив з волі Вашингтона. Угода з Анкарою буде сильно залежати від того, як в США сприймуть покупку "Мотор Січ" турецькими військовими компаніями, які поки що не названі.

"У даний час "Мотор Січ" переживає період, коли український уряд намагається повернути собі контроль над компанією", - відзначає в своїй публікації турецька Daily Sabah, і підкреслює, що питання про можливе входження турецьких військових компаній в число акціонерів "Мотор Січ" поки відкрите, адже китайські інвестори чинять опір експропріації їх активу, а крім того звернулися до міжнародного арбітражу для компенсації своїх втрат в розмірі 3,6 млрд дол.

"Чи знає про це Україна? - ставить питання до матеріалу один з блогерів, нагадуючи про можливі проблеми, які чекають Туреччину, якщо вона зв'яжеться з Україною у військових проектах. - Китайці вклали 3,6 мільярда доларів в цю фірму, яка зараз знаходиться в міжнародному суді. Як ви думаєте, вони підуть? Також зараз ми дружимо з Китаєм, чи можемо ми зламати плани нашого приятеля?".

"Це не світовий гігант або щось в цьому роді, що не обманюйте себе назвою, це клікбейт", - нагадує про застарілі технології "Мотор Січ" інший коментатор. Також у Туреччині нагадують про нещодавні санкції США проти турецьких військових державних компаній за співпрацю з Росією: "Чи дозволить нам Америка, "друг і союзник" взяти "Мотор Січ"?" - пише ще один учасник дискусії про неоднозначні відносини між Анкарою і Вашингтоном.

Додамо

Раніше видання Times Of Middle East повідомляло, що український віце-прем'єр Олег Уруський пропонував Туреччині купити фактично вкрадені у китайських інвесторів акції компанії "Мотор Січ". Уруський заперечував, що робив таку пропозицію, але зараз продаж експропрійованих у китайців акцій запорізького заводу Туреччині знаходить своє підтвердження.

Як відомо, всі 100% акцій "Мотор Січ", в тому числі контрольний пакет китайських інвесторів, заарештовані і передані в управління державному агентству АРМА. Указом президента Володимира Зеленського проти китайських інвесторів запорізького заводу введені санкції.

У свою чергу китайська сторона звертається до міжнародного арбітражу, щоб стягнути з України компенсацію в розмірі 3,6 млрд дол., а також оскаржує у Верховному суді України санкційний указ президента, вказуючи на його незаконність.