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Турки удивлены планами Украины продать им отобранную у китайцев “Мотор Сич”

Турки удивлены планами Украины продать им отобранную у китайцев “Мотор Сич”

Киев  •  УНН

 • 24175 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. СМИ Турции широко обсуждают планы Украины по продаже турецким военным компаниям отобранного у китайцев завода “Мотор Сич”. В Турции эта сделка видится сомнительной, ведь Украина еще не завершила спорную с точки зрения законности национализацию предприятия, что может привести к будущим осложнениям. Об это свидетельствует реакция аудитории масс-медиа, опубликовавших новость по “Мотор Сич”, передает УНН.

Детали

“50% акций компании („Мотор Сич“) будет передано неизвестной турецкой оборонной компании. В Турции побывала украинская делегация. Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу продажи 50% „Мотор Сич“. Между двумя странами планируется совместное производство, передача технологий и деталей”, — пишет турецкая Donanim Haber.

Как напоминают турецкие журналисты, около трех недель тому назад украинская “Мотор Сич” была конфискована в пользу государства, которому достались все акции компании, в том числе контрольный пакет, принадлежавший китайским компаниям. Турецкие обозреватели указывают на очевидные риски сотрудничества с Украиной, ведь в ситуации с инвесторами из КНР Киев поступил по воле Вашингтона. Сделка с Анкарой будет сильно зависеть от того, как в США воспримут покупку “Мотор Сич” турецкими военными компаниями, которые пока что не названы.

“В настоящее время „Мотор Сич“ переживает период, когда украинское правительство пытается вернуть себе контроль над компанией”, — отмечает в своей публикации турецкая Daily Sabah, и подчеркивает, что вопрос о возможном вхождении турецких военных компаний в число акционеров “Мотор Сич” пока открыт, ведь китайские инвесторы оказывают сопротивление экспроприации их актива, а кроме того обратились в международный арбитраж для компенсации своих потерь в размере 3,6 млрд долл.

“Знает ли об этом Украина? — задает вопрос к материалу один из блогеров, напоминая о возможных проблемах, которые ждут Турцию, если она свяжется с Украиной в военных проектах. — Китайцы вложили 3,6 миллиарда долларов в эту фирму, которая сейчас находится в международном суде. Как вы думаете, они уйдут? Также сейчас мы дружим с Китаем, можем ли мы сломать планы нашего приятеля?”.

“Это не мировой гигант или что-то в этом роде, не обманывайтесь названием, это кликбейт”, — напоминает об устаревших технологиях “Мотор Сич” другой комментатор. Также в Турции напоминают о недавних санкциях США против турецких военных государственных компаний за сотрудничество с Россией: “Позволит ли нам Америка, „друг и союзник“ взять „Мотор Сич“?”, — пишет еще один участник дискуссии о неоднозначных отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Добавим

Ранее издание Times Of Middle East сообщало, что украинский вице-премьер Олег Уруский предлагал Турции купить фактически украденные у китайских инвесторов акции компании “Мотор Сич”. Уруский отрицал, что делал такое предложение, но сейчас продажа экспроприированных у китайцев акций запорожского завода Турции находит свое подтверждение.

Как известно, все 100% акций “Мотор Сич”, в том числе контрольный пакет китайских инвесторов, арестованы и переданы в управление государственному агентству АРМА. Указом президента Владимира Зеленского против китайских инвесторов запорожского завода введены санкции.

В свою очередь китайская сторона обращается в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины компенсацию в размере 3,6 млрд долл., а также оспаривает в Верховном суде Украины санкционный указ президента, указывая на его незаконность.

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