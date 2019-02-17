Туристка хотіла помилуватися Карпатами і загубилась у темряві

"Учора надвечір вона вийшла прогулятися, помилуватися Карпатами, дійшла майже до гори Великий Верх, але в якійсь час, коли вже стемніло, вона не зрозуміла, де знаходиться, втратила орієнтир на місцевості і почала спускатись донизу, щоб знайти хоч якійсь потічок чи річку і таким чином вийти до найближчого населеного пункту", - повідомила речниця ДСНС області.

За її словами, через якійсь час жінка натрапила на будинок лісників, які повідомили до ДСНС про знайдення жінки, а далі вже одна з пошуково-рятувальних груп супроводила її до місця відпочинку.

При цьому Батир додала, що стан здоров'я туристки нормальний, обморожень і переохолодження вона не зазнала, тож медичної допомоги наразі не потребує.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Карпатах знайшли зниклу туристку, яка заблукала вчора в районі села Пилипець Закарпатської області. Її шукали 37 осіб з підрозділів ДСНС, поліції та місцевих жителів, також до пошукових робіт залучили вертоліт.