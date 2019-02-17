Туристка хотела полюбоваться Карпатами и потерялась в темноте

"Вчера вечером она вышла прогуляться, полюбоваться Карпатами, дошла почти до горы Великий Верх, но в какой-то момент, когда уже стемнело, она не поняла, где находится, потеряла ориентир на местности и начала спускаться вниз, чтобы найти хоть какой-то ручей или реку и таким образом выйти к ближайшему населенному пункту", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС области.

По ее словам, через какое-то время женщина наткнулась на дом лесников, которые сообщили в ГСЧС об обнаружении женщины, а дальше уже одна из поисково-спасательных групп сопровождала ее к месту отдыха.

При этом Батыр добавила, что состояние здоровья туристки нормальное, обморожений и переохлаждения она не претерпела, поэтому в медицинской помощи пока не нуждается.

Напомним, как сообщал УНН, в Карпатах нашли пропавшую туристку, которая заблудилась вчера в районе села Пилипец Закарпатской области. Ее искали 37 человек из подразделений ГСЧС, полиции и местных жителей, также к поисковым работам привлекли вертолет.