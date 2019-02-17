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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54968 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73801 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 128472 просмотра

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7 марта, 17:42 • 128975 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129056 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124756 просмотра

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7 марта, 08:52 • 159740 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Туристка хотела полюбоваться Карпатами и потерялась в темноте

Туристка хотела полюбоваться Карпатами и потерялась в темноте

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Причиной исчезновения туристки в Карпатах вчера вечером стало ее желание полюбоваться горами и потеря ориентиров с наступлением темноты. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталия Батыр в комментарии корреспонденту УНН.

"Вчера вечером она вышла прогуляться, полюбоваться Карпатами, дошла почти до горы Великий Верх, но в какой-то момент, когда уже стемнело, она не поняла, где находится, потеряла ориентир на местности и начала спускаться вниз, чтобы найти хоть какой-то ручей или реку и таким образом выйти к ближайшему населенному пункту", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС области.

По ее словам, через какое-то время женщина наткнулась на дом лесников, которые сообщили в ГСЧС об обнаружении женщины, а дальше уже одна из поисково-спасательных групп сопровождала ее к месту отдыха.

При этом Батыр добавила, что состояние здоровья туристки нормальное, обморожений и переохлаждения она не претерпела, поэтому в медицинской помощи пока не нуждается.

Напомним, как сообщал УНН, в Карпатах нашли пропавшую туристку, которая заблудилась вчера в районе села Пилипец Закарпатской области. Ее искали 37 человек из подразделений ГСЧС, полиции и местных жителей, также к поисковым работам привлекли вертолет.

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