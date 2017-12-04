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Туристичний автобус перекинувся в Тунісі, постраждало 50 осіб

Туристичний автобус перекинувся в Тунісі, постраждало 50 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. На північному заході Тунісу перекинувся автобус з 56 туристами, близько 50 осіб доставлено в лікарню, передає УНН з посиланням на Tunis Afrique Presse.

Як повідомляє видання, автобус перекинувся у провінції Беджа, що на північному заході Тунісу.

Зазначається, що туристи збиралися здійснити екскурсію до містеча Айн Драхм, розташованому на висоті 900 м.

Наразі поліція з'ясовує причини аварії. Також повідомляється, що внаслідок події загиблих немає, постраждали близько 50 осіб. Місцева влада мобілізувала всі сили, для швидкого перевезення постраждалих до лікарні.

Як повідомляв УНН, у Курській області Російської Федерації перекинувся автобус з українцями.

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