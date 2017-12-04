Туристический автобус перевернулся в Тунисе, пострадали 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На северо-западе Туниса перевернулся автобус с 56 туристами, около 50 человек доставлены в больницу, передает УНН со ссылкой на Tunis Afrique Presse.
Как сообщает издание, автобус перевернулся в провинции Беджа, на северо-западе Туниса.
Отмечается, что туристы собирались совершить экскурсию в городок Айн Драхм, расположенный на высоте 900 м.
Сейчас полиция выясняет причины аварии. Также сообщается, что в результате происшествия погибших нет, пострадали около 50 человек. Местные власти мобилизовали все силы для быстрой перевозки пострадавших в больницу.
Как сообщал УНН, в Курской области Российской Федерации перевернулся автобус с украинцами.