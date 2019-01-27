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Туристи провели в готелях ЄС 3,1 млрд ночей

Туристи провели в готелях ЄС 3,1 млрд ночей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У 2018 року кількість ночей, проведених туристами в готелях ЄС, сягнула понад 3,1 млрд, збільшившись на 2,2%, в порівнянні з 2017 роком. Про це повідомляє Євростат, передає УНН.

Повідомляється, що з 2009 року спостерігається стабільне збільшення кількості ночей, проведених в місцях розміщення туристів в ЄС. Зокрема, зростає кількість ночей, проведених нерезидентами країни.
В дані включені ночі, проведені в готелях ЄС під час поїздок в бізнес-цілях або для відпочинку.

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За даними Євростату, в 2018 році Іспанія (429 млн ночей, + 1,9% порівняно з 2017 роком) зберігає позиції лідера, випередивши Францію (444 млн, + 6,3%), Італію (429 млн, + 1,9% ) і Німеччину (419 млн, + 4,3%).
Кількість ночей, проведених в готелях та інших місцях розміщення туристів, у 2018 році зросла майже у всіх державах-членах, проте, найбільше зростання спостерігається в Латвії (+ 8,3%), Литві (+ 7,7%), на Мальті ( + 6,5%) і в Польщі (+ 5,8%).

Нагадаємо, Японія ввела податок на виїзд з країни для туристів.

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