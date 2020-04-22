Турист на Хмельниччині зі скелі впав у Дністер
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. На Хмельниччині працівники ДСНС врятували туриста, який впав зі скелі у річку Дністер. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
Повідомлення про те, що у Кам’янець-Подільському районі на території “Бакотського скельного монастиря” 30-річний турист з міста Тернопіль втратив рівновагу і впав зі скелі у річку Дністер, рятувальники отримали 21 квітня о 20:19.
До місця виклику було направлено рятувальників та швидку медичну допомогу.
Особовим складом водолазно-рятувального відділення №3 за допомогою рятувального човна потерпілого було доправлено до берега та передано працівникам швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, турист з Одеси зламав ногу на прогулянці у львівському лісі.