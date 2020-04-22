Турист в Хмельницкой области со скалы упал в Днестр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Хмельницкой области работники ГСЧС спасли туриста, который сорвался со скалы в реку Днестр. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
Сообщение о том, что в Каменец-Подольском районе на территории "Бакотского скального монастыря" 30-летний турист из города Тернополь потерял равновесие и упал со скалы в реку Днестр, спасатели получили 21 апреля в 20:19.
К месту вызова было направлено спасателей и скорую медицинскую помощь.
Личным составом водолазно-спасательного отделения №3 с помощью спасательной лодки пострадавшего доставили к берегу и передали работникам скорой медицинской помощи.
Напомним, турист из Одессы сломал ногу на прогулке во львовском лесу.