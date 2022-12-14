Турецький суд засудив до тюремного ув'язнення мера Стамбула та головного суперника Ердогана
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Турецький суд засудив мера Стамбула Екрема Імамоглу до ув'язнення. Імамоглу розглядався як сильний потенційний суперник президента Тайіпа Ердогана на виборах наступного року, передає УНН з посиланням на Reuters та AFP.
Деталі
Імамоглу було засуджено до двох років і семи місяців ув'язнення за образу державних чиновників у промові, яку він виголосив після перемоги на муніципальних виборах у Стамбулі у 2019 році.
Імамоглу назвав це рішення політичним та незаконним і сказав, що це є ознакою нинішніх умов у країні.
Напередодні вироку кілька тисяч прихильників Імамоглу зібралися біля будівлі муніципалітету в європейській частині міста. По той бік Босфору, на азіатській стороні міста з населенням 17 мільйонів осіб, біля будівлі суду стояв ОМОН.
Додамо
Рішення було прийнято лише за шість місяців до запланованих президентських та парламентських виборів, на яких Імамоглу розглядався як можливий головний суперник Ердогана. Основного кандидата в президенти від опозиції ще не обрано.
Критики кажуть, що турецькі суди підкоряються волі Ердогана. Уряд заявляє, що судова система є незалежною.