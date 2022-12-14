Турецкий суд приговорил к тюремному заключению мэра Стамбула и главного соперника Эрдогана

Детали

Имамоглу был приговорен к двум годам и семи месяцам заключения за оскорбление государственных чиновников в речи, которую он произнес после победы на муниципальных выборах в Стамбуле в 2019 году.

Имамоглу назвал это решение политическим и незаконным и сказал, что это признак нынешних условий в стране.

В преддверии приговора несколько тысяч сторонников Имамоглу собрались у здания муниципалитета в европейской части города. По ту сторону Босфора, на азиатской стороне города с населением 17 миллионов человек, возле здания суда стоял ОМОН.

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Решение было принято только за шесть месяцев до запланированных президентских и парламентских выборов, на которых Имамоглу рассматривался как возможный главный соперник Эрдогана. Основной кандидат в президенты от оппозиции еще не избран.

Критики говорят, что турецкие суды подчиняются воле Эрдогана. Правительство заявляет, что судебная система независима.