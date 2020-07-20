Турецький партнер групи DCH Ярославського по дорожньому будівництву почав роботи в Харкові

Нова дорога з'єднає центр міста і Салтівський житловий масив, де проживає близько 600 тисяч людей, розвантаживши тим самим міський трафік. Її будівництво передбачено генпланом Харкова в якості об'єкта, що проходить по незаселених територіях.

Сьогодні дорожньо-будівельна техніка почала пробивати майбутню магістраль з боку станції метро "Київська".

"Ми починаємо від вулиці Моїсеєвської до метромосту - це перша ділянка протяжністю майже 500 метрів. Буде ще міст через річку Харків, а далі проспект Ювілейний. До проспекту Ювілейного у нас 4 ділянки. Ще в 1986 році було заплановано з'єднати центр і Салтівку. Сьогодні пропускна здатність вулиці Моїсеєвської - до 500 машин на годину, цього не вистачає. З урахуванням нової дороги вона збільшиться до 2 тисяч автомобілів на годину", - розповів про проект і його цілі Євген Водовозов, заступник мера Харкова.

Протяжність нової дороги складе 2,2 км, вона буде обгороджена пило-шумозахисною стіною, а поруч з магістраллю буде обладнана велодоріжка. За словами Євгена Водовозова, будівництво всіх ділянок нової дороги буде завершено до кінця 2021 року.

Проект реалізує компанія Blacksea Consortium, що відноситься до бізнес-системи турецької корпорації Makyol. Корпорація Makyol має 55-річну історію і є провідним підрядником Туреччини у сфері інфраструктури, шосе і залізниць. Makyol спеціалізується на будівництві доріг, тунелів, метро та аеропортів. Реалізує безліч міжнародних проектів, працюючи в таких країнах, як Марокко, Алжир, Азербайджан, Оман, Ірак, Кувейт, Румунія та інших. Поточний портфель будівельних проектів корпорації становить 5 млрд доларів. У Казахстані Makyol бере участь у будівництві "Алматинської кільцевої дороги "БАКАД".

Місцевим стратегічним партнером Makyol в Україні є група DCH Олександра Ярославського.

"Ми - Blacksea Consortium, яка буде реалізовувати цей проект - раді першому проекту на території України. Цю можливість вдалося реалізувати завдяки консультаціям з нашими радниками з групи DCH Олександра Ярославського. Дякуємо місцевій владі Харкова за довіру. І раді почати свій перший український проект з вашого прекрасного міста!" - сказав глава консорціуму Бекір Уста.

Він запевнив, що його компанія забезпечить найвищу якість будівництва магістралі, оскільки зацікавлена зарекомендувати себе з кращого боку на українському ринку: "Для нас є великою честю включити цей проект в Україні у великий портфель успішно реалізованих проектів нашої компанії. Користуючись нагодою, я також хочу зазначити, що ми, уважно відстежуючи всі проекти у Харкові, націлені розглядати інші можливості для ділового співробітництва тут".

Раніше Олександр Ярославський, президент і власник DCH, розповів на форумі "Зшити Україну" про розвиток дорожньої інфраструктури країни, що залучає міжнародного стратегічного партнера для розвитку нового інвестиційного спрямування діяльності групи. Пізніше стало відомо, що йшлося про корпорацію Makyol.