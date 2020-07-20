Турецький партнер групи DCH Ярославського по дорожньому будівництву почав роботи в Харкові

ukru
Ексклюзив
08:24 • 15244 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 62985 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 84812 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 161333 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 133912 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144701 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146453 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129051 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183090 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126215 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 100579 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 138812 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 119459 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 105870 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 106116 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 15224 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 62971 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 84806 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 74907 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 128252 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103004 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103763 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121630 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138291 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136400 перегляди
Актуальне
Турецький партнер групи DCH Ярославського по дорожньому будівництву почав роботи в Харкові

Турецький партнер групи DCH Ярославського по дорожньому будівництву почав роботи в Харкові

Київ • УНН

 • 13973 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Сьогодні в Харкові стартували роботи з будівництва нової автомагістралі. Про це повідомляє сайт Харківської міськради, передає УНН.

Нова дорога з'єднає центр міста і Салтівський житловий масив, де проживає близько 600 тисяч людей, розвантаживши тим самим міський трафік. Її будівництво передбачено генпланом Харкова в якості об'єкта, що проходить по незаселених територіях.

Сьогодні дорожньо-будівельна техніка почала пробивати майбутню магістраль з боку станції метро "Київська".

"Ми починаємо від вулиці Моїсеєвської до метромосту - це перша ділянка протяжністю майже 500 метрів. Буде ще міст через річку Харків, а далі проспект Ювілейний. До проспекту Ювілейного у нас 4 ділянки. Ще в 1986 році було заплановано з'єднати центр і Салтівку. Сьогодні пропускна здатність вулиці Моїсеєвської - до 500 машин на годину, цього не вистачає. З урахуванням нової дороги вона збільшиться до 2 тисяч автомобілів на годину", - розповів про проект і його цілі Євген Водовозов, заступник мера Харкова.

Протяжність нової дороги складе 2,2 км, вона буде обгороджена пило-шумозахисною стіною, а поруч з магістраллю буде обладнана велодоріжка. За словами Євгена Водовозова, будівництво всіх ділянок нової дороги буде завершено до кінця 2021 року.

Проект реалізує компанія Blacksea Consortium, що відноситься до бізнес-системи турецької корпорації Makyol. Корпорація Makyol має 55-річну історію і є провідним підрядником Туреччини у сфері інфраструктури, шосе і залізниць. Makyol спеціалізується на будівництві доріг, тунелів, метро та аеропортів. Реалізує безліч міжнародних проектів, працюючи в таких країнах, як Марокко, Алжир, Азербайджан, Оман, Ірак, Кувейт, Румунія та інших. Поточний портфель будівельних проектів корпорації становить 5 млрд доларів. У Казахстані Makyol бере участь у будівництві "Алматинської кільцевої дороги "БАКАД".

Місцевим стратегічним партнером Makyol в Україні є група DCH Олександра Ярославського.

"Ми - Blacksea Consortium, яка буде реалізовувати цей проект - раді першому проекту на території України. Цю можливість вдалося реалізувати завдяки консультаціям з нашими радниками з групи DCH Олександра Ярославського. Дякуємо місцевій владі Харкова за довіру. І раді почати свій перший український проект з вашого прекрасного міста!" - сказав глава консорціуму Бекір Уста.

Він запевнив, що його компанія забезпечить найвищу якість будівництва магістралі, оскільки зацікавлена зарекомендувати себе з кращого боку на українському ринку: "Для нас є великою честю включити цей проект в Україні у великий портфель успішно реалізованих проектів нашої компанії. Користуючись нагодою, я також хочу зазначити, що ми, уважно відстежуючи всі проекти у Харкові, націлені розглядати інші можливості для ділового співробітництва тут".

Раніше Олександр Ярославський, президент і власник DCH, розповів на форумі "Зшити Україну" про розвиток дорожньої інфраструктури країни, що залучає міжнародного стратегічного партнера для розвитку нового інвестиційного спрямування діяльності групи. Пізніше стало відомо, що йшлося про корпорацію Makyol.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32