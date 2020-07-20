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Турецкий партнер группы DCH Ярославского по дорожному строительству начал работы в Харькове

Турецкий партнер группы DCH Ярославского по дорожному строительству начал работы в Харькове

Киев  •  УНН

 • 13972 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня в Харькове стартовали работы по строительству новой автомагистрали. Об этом сообщает сайт Харьковского горсовета, передает УНН.

Новая дорога соединит центр города и Салтовский жилмассив, где проживает около 600 тысяч людей, разгрузив тем самым городской трафик. Ее строительство предусмотрено генпланом Харькова в качестве объекта, проходящего по незаселенным территориям.

Сегодня дорожно-строительная техника начала пробивать будущую магистраль со стороны станции метро "Киевская".

"Мы начинаем от улицы Моисеевской до метромоста - это первый участок протяженностью почти 500 метров. Будет еще мост через реку Харьков, а дальше проспект Юбилейный. До проспекта Юбилейного у нас 4 участка. Еще в 1986 году было запланировано соединить центр и Салтовку. Сегодня пропускная способность улицы Моисеевской - до 500 машин в час, этого не хватает. С учетом новой дороги она увеличится до 2 тысяч автомобилей в час", - рассказал о проекте и его целях Евгений Водовозов, заместитель мэра Харькова.

Протяженность новой дороги составит 2,2 км, она будет ограждена пыле-шумозащитной стеной, а рядом с магистралью будет оборудована велодорожка. По словам Евгения Водовозова, строительство всех участков новой дороги будет завершено к концу 2021 года.

Проект реализует компания Blacksea Consortium, относящаяся к бизнес-системе турецкой корпорации Makyol. Корпорация Makyol имеет 55-летнюю историю и является ведущим подрядчиком Турции в сфере инфраструктуры, шоссе и дорог. Makyol специализируется на строительстве дорог, туннелей, метро и аэропортов. Реализует множество международных проектов, работая в таких странах, как Марокко, Алжир, Азербайджан, Оман, Ирак, Кувейт, Румыния и др. Текущий портфель строительных проектов корпорации составляет 5 млрд долларов. В Казахстане Makyol принимает участие в строительстве "Алматинской кольцевой дороги "БАКАД".

Местным стратегическим партнером Makyol в Украине является группа DCH Александра Ярославского.

"Мы - Blacksea Consortium, который будет реализовывать этот проект - рады первому проекту на территории Украины. Эту возможность удалось реализовать благодаря консультациям с нашими советниками из группы DCH Александра Ярославского. Благодарим местную власть Харькова за доверие. И рады начать свой первый украинский проект с вашего прекрасного города!" - сказал глава консорциума Бекир Уста.

Он заверил, что его компания обеспечит наивысшее качество строительства магистрали, поскольку заинтересована зарекомендовать себя с лучшей стороны на украинском рынке: "Для нас является большой честью включить этот проект в Украине в обширный портфель успешно реализованных проектов нашей компании. Пользуясь случаем, я также хочу отметить, что мы, более внимательно отслеживая все проекты в Харькове, нацелены рассматривать другие возможности для делового сотрудничества здесь".

Ранее Александр Ярославский, президент и владелец DCH, рассказал на форуме "Сшить Украину" о развитии дорожной инфраструктуры страны, что привлекает стратегического международного партнера для развития нового инвестиционного направления деятельности группы. Позднее стало известно, что речь о корпорации Makyol.

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