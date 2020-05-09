Турецький клуб виявив намір оформити трансфер легіонера "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд може продовжити кар'єру в турецькому ФК "Трабзонспор", повідомляє УНН з посиланням на Fotospor.
За інформацією видання, представники "Трабзонспора" зв'язалися з українським грандом і отримали згоду на повноцінний трансфер.
Сам датчанин готовий до такого розвитку кар'єри. Повідомляється, що датчанин не має постійної ігрової практики і хоче перезапустити свою кар'єру після ряду травм.
Зауважимо, у поточному розіграші УПЛ на рахунку Дуелунда лише 4 матчі, в яких відзначитися результативними діями не зумів.