Турецкий клуб изъявил намерение оформить трансфер легионера "Динамо"

По информации издания, представители "Трабзонспор" связались с украинским грандом и получили согласие на полноценный трансфер.

Сам датчанин готов к такому развитию карьеры. Сообщается, что датчанин не имеет постоянной игровой практики и хочет перезапустить свою карьеру после ряда травм.

Заметим, что в текущем розыгрыше УПЛ на счету Дуелунда только 4 матча, в которых отличиться результативными действиями не сумел.