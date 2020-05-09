Турецкий клуб изъявил намерение оформить трансфер легионера "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд может продолжить карьеру в турецком ФК "Трабзонспор", сообщает УНН со ссылкой на Fotospor.
По информации издания, представители "Трабзонспор" связались с украинским грандом и получили согласие на полноценный трансфер.
Сам датчанин готов к такому развитию карьеры. Сообщается, что датчанин не имеет постоянной игровой практики и хочет перезапустить свою карьеру после ряда травм.
Заметим, что в текущем розыгрыше УПЛ на счету Дуелунда только 4 матча, в которых отличиться результативными действиями не сумел.