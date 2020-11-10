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Турецький гранд націлився на оренду футболіста Ярмоленка

Турецький гранд націлився на оренду футболіста Ярмоленка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопад. УНН. "Фенербахче" зацікавлений в оренді вінгера "Вест Хема" та збірної України Андрія Ярмоленко, передає турецьке видання "Fotomac", передає УНН.

Спортивний директор “Фенербахче” Емре Белезоглу особисто працює над трансфером Ярмоленка и бачить українця, як головну трансферну ціль у зимове трансферне вікно.

Турецький клуб хоче орендувати українця до кінця цього сезону. Белезоглу впевнений, що вінгер погодиться на цей трансфер, бо немає гарантованого місця в основному складі “Вест Хему”.

Примітно, що “Тransfermarkt” оцінює футболіста в 7,5 млн. євро, його контракт з “Вест Хемом” розрахований до літа 2022 року.

Додамо також, у цьому сезоні 31-річний українець провів 8 матчів, забив 2 м’ячі та віддав 3 результативні передачі.

Українські Національні Новини

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