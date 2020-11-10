Турецкий гранд нацелился на аренду футболиста Ярмоленко

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20228 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46555 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 105924 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85121 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112108 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90130 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97817 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102639 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101413 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101275 просмотра

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Турецкий гранд нацелился на аренду футболиста Ярмоленко

Турецкий гранд нацелился на аренду футболиста Ярмоленко

Киев  •  УНН

 • 11680 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. "Фенербахче" заинтересован в аренде вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко, передает турецкое издание "Fotomac", передает УНН.

Спортивный директор “Фенербахче” Белёзоглу лично работает над трансфером Ярмоленко и видит украинца, как главную трансферную цель в зимнее трансферное окно.

Турецкий клуб хочет арендовать украинца до конца этого сезона. Белезоглу уверен, что вингер согласится на этот трансфер, потому что нет гарантированного места в основном составе “Вест Хэма”.

Примечательно, что “Тransfermarkt” оценивает футболиста в 7,5 млн. евро, его контракт с “Вест Хэмом” рассчитан до лета 2022 года.

Добавим также, в этом сезоне 31-летний украинец провел 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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