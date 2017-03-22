Турецькі експортери харчів переорієнтувалися з російського на альтернативні ринки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Закриття російського ринку стало відчутним, але не нищівним ударом, для турецьких експортерів продуктів харчування, які розширили співробітництво з Німеччиною, Румунією, Україною, Білорусією, Грузією і Азербайджаном, передає УНН з посиланням на Анадолу.
“Російський ринок дуже важливий для Туреччини. Звичайно, ми б хотіли, щоб він знову відкрився, але у Туреччині є й альтернативи. Турецькі компанії продовжують співпрацювати з альтернативними ринками, зокрема Німеччиною, Румунією, Україною, Білоруссю, Грузією і Азербайджаном”, - заявив голова Союзу експортерів Західно-Середземноморського регіону (BAІB) Мустафа Сатиджі.
Він зазначив, що у фізичному вимірі турецький експорт фруктів та овочів перевищує 3 млн тонн на рік.
“Якщо до російських санкцій близько 40% зазначеної продукції експортувалося в Росію, то після введення обмежень цей показник скоротився до 20%. Але експортери не зневірилися і почали шукати альтернативні ринки збуту“, - наголосив М. Сатиджі.
За його словами, попри те, що торік російський ринок був повністю закритий для турецьких експортерів, збитки сектора експорту харчів склали лише 7%.
“І навіть в цьому році ми все розпланували з урахуванням того, що російський ринок може і не відкритися. Слід пам'ятати, що обмеження на експорт турецької продукції завдають шкоди інтересам обох країн. Росія намагається задовольнити потреби населення за рахунок експорту продукції з Єгипту, Марокко та Ірану, підвищити внутрішнє виробництво, але цього недостатньо”, - наголосив очільник BAІB.
Він вважає, що Росія все ще відчуває труднощі в імпорті якісної продукції.
“Зазначені країни не можуть конкурувати з Туреччиною за ціною і якістю”, - зробив висновок М.Сатиджі.
Як повідомляв УНН, Росія дозволила імпортувати з Туреччини овочі і гвоздики.