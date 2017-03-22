Турецкие экспортеры продовольствия переориентировались с российского на альтернативные рынки

ukru
12:58 • 9279 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 67102 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 89304 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 109434 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 122726 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 136437 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 142389 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131820 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121851 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107053 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 114080 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 118633 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 122969 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 120412 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 101842 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 67016 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 149817 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 184700 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 192521 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 188078 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 127862 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 136627 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 142216 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 141323 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 145146 просмотра
Актуальное
Турецкие экспортеры продовольствия переориентировались с российского на альтернативные рынки

Турецкие экспортеры продовольствия переориентировались с российского на альтернативные рынки

Киев • УНН

 • 9024 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Закрытие российского рынка стало ощутимым, но не сокрушительным ударом для турецких экспортеров продуктов питания, которые расширили сотрудничество с Германией, Румынией, Украиной, Белоруссией, Грузией и Азербайджаном, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

"Российский рынок очень важен для Турции. Конечно, мы бы хотели, чтобы он снова открылся, но у Турции есть и альтернативы. Турецкие компании продолжают сотрудничать с альтернативными рынками, в частности Германией, Румынией, Украиной, Беларусью, Грузией и Азербайджаном ", - заявил председатель Союза экспортеров Западно-Средиземноморского региона (BAИB) Мустафа Сатиджи.

Он отметил, что в физическом измерении турецкий экспорт фруктов и овощей превышает 3 млн тонн в год.

"Если до российских санкций около 40% указанной продукции экспортировалось в Россию, то после введения ограничений этот показатель сократился до 20%. Но экспортеры не отчаялись и начали искать альтернативные рынки сбыта ", - подчеркнул М. Сатиджи.

По его словам, несмотря на то, что в прошлом году российский рынок был полностью закрыт для турецких экспортеров, убытки сектора экспорта продуктов составили лишь 7%.

"И даже в этом году мы все распланировали с учетом того, что российский рынок может и не открыться. Следует помнить, что ограничения на экспорт турецкой продукции наносят ущерб интересам обеих стран. Россия пытается удовлетворить потребности населения за счет экспорта продукции из Египта, Марокко и Ирана, повысить внутреннее производство, но этого недостаточно ", - подчеркнул глава BAИB.

Он считает, что Россия все еще испытывает трудности в импорте качественной продукции.

"Указанные страны не могут конкурировать с Турцией по цене и качеству", - заключил М.Сатиджи.

Как сообщал УНН, Россия разрешила импортировать из Турции овощи и гвоздики .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы