Турецкие экспортеры продовольствия переориентировались с российского на альтернативные рынки

"Российский рынок очень важен для Турции. Конечно, мы бы хотели, чтобы он снова открылся, но у Турции есть и альтернативы. Турецкие компании продолжают сотрудничать с альтернативными рынками, в частности Германией, Румынией, Украиной, Беларусью, Грузией и Азербайджаном ", - заявил председатель Союза экспортеров Западно-Средиземноморского региона (BAИB) Мустафа Сатиджи.

Он отметил, что в физическом измерении турецкий экспорт фруктов и овощей превышает 3 млн тонн в год.

"Если до российских санкций около 40% указанной продукции экспортировалось в Россию, то после введения ограничений этот показатель сократился до 20%. Но экспортеры не отчаялись и начали искать альтернативные рынки сбыта ", - подчеркнул М. Сатиджи.

По его словам, несмотря на то, что в прошлом году российский рынок был полностью закрыт для турецких экспортеров, убытки сектора экспорта продуктов составили лишь 7%.

"И даже в этом году мы все распланировали с учетом того, что российский рынок может и не открыться. Следует помнить, что ограничения на экспорт турецкой продукции наносят ущерб интересам обеих стран. Россия пытается удовлетворить потребности населения за счет экспорта продукции из Египта, Марокко и Ирана, повысить внутреннее производство, но этого недостаточно ", - подчеркнул глава BAИB.

Он считает, что Россия все еще испытывает трудности в импорте качественной продукции.

"Указанные страны не могут конкурировать с Турцией по цене и качеству", - заключил М.Сатиджи.

Как сообщал УНН, Россия разрешила импортировать из Турции овощи и гвоздики .