Турецька поліція затримала 29 підозрюваних у зв'язках з "ІД"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У п'ятницю турецька поліція затримала 29 підозрюваних у зв'язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава" в Анкарі під час спецоперації, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що близько 500 поліцейських брали участь в одночасних рейдах по турецькій столиці, і багато хто із затриманих були іноземними громадянами.
Зазначено, що прокурори видали ордери на арешт на 46 осіб і що матеріали, вилучені пыд час рейдів, вказали, що деякі з підозрюваних готували напади на Новий рік.
Туреччина збирається подвоїти кількість поліцейських у Стамбулі до 37 тисяч осіб і скасовує або забороняє публічні заходи в ключових районах міста напередодні Нового року з міркувань безпеки, сказали чиновники.
Днем раніше по всій Туреччині також були заарештовані близько 120 людей.
Нагадаємо, в Туреччині заарештовано організатора виставки, на якій вбили посла РФ.