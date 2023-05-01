Турецька компанія Baykar планує виробництво нового бойового безпілотника у наступному році
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Турецька оборонна компанія Baykar планує наступного року розпочати виробництво нового БПЛА, який вже на початковому етапі викликав міжнародний інтерес. Про це повідомив голова компанії Сельчук Байрактар, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Новий безпілотник Kizilelma розширить асортимент продукції компанії від повільних наземних ударних дронів до швидких і маневрових та автономних, які працюють поряд з винищувачами.
"Він розроблений як високоавтономний, підконтрольний людині бойовий апарат класу "повітря-повітря", - сказав Байрактар.
"У певному сенсі Kizilelma уособлює абсолютно нове майбутнє бойової авіації", - сказав він.
Baykar планує розпочати виробництво бойового безпілотника в невеликих кількостях наступного року. Також БПЛА Kizilelma вже здійснив свій перший політ у грудні, а у квітні розпочались льотні випробування. Зазначається, що апарат готовий до випробувальних польотів разом з пілотованими літаками.
Доповнення
За останні роки турецька військова компанія Baykar стала відомою на міжнародному рівні завдяки легкому безпілотнику TB-2, який використовувався в Україні, Азербайджані та Північній Африці й мав величезний успіх у експорті. Завдяки TB-2 компанія Baykar стала одним з найбільших турецьких оборонних експортерів.
Нагадаємо
Україна підписала три нові угоди з виробником Baykar.