Турецька авіакомпанія створить філію в Україні

Повідомляється, що керівництво авіакомпанії Pegasus Airlines провело ділову зустріч з Міністром інфраструктури України, яка відбулась у Києві. Під час діалогу сторони обговорили можливе спільне підприємство, яке буде працювати за ліцензією на діяльність в Україні.

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“Україна дійсно має ринок, який майже не обслуговується. Вона має тільки одного активного авіаперевізника це "Міжнародні авіалінії України" ... зараз ми контролюємо питання відкриття нової компанії і ми обов’язково це зробимо”, — сказав Емре Пекесен.

Як повідомляв УНН, влітку наступного року провідний авіаперевізник України авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” відкриє прямий авіарейс за маршрутом Київ-Торонто, що сприятиме посиленню економічних зв’язків двох держав.