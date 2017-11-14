Турецкая авиакомпания создаст филиал в Украине

Сообщается, что руководство авиакомпании Pegasus Airlines провело деловую встречу с Министром инфраструктуры Украины, которая состоялась в Киеве. Во время диалога стороны обсудили возможное совместное предприятие, которое будет работать по лицензии на деятельность в Украине.

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"Украина действительно имеет рынок, который почти не обслуживается. Она имеет только одного активного авиаперевозчика это "Международные авиалинии Украины" ... сейчас мы контролируем вопрос открытия новой компании и мы обязательно это сделаем", - сказал Эмре Пекесен.

Как сообщал УНН, летом следующего года ведущий авиаперевозчик Украины авиакомпания "Международные авиалинии Украины" откроет прямой авиарейс по маршруту Киев-Торонто, что будет способствовать усилению экономических связей двух стран.