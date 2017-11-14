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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 7731 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 41587 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 62677 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 70420 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73106 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60874 просмотра

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11 марта, 11:14 • 98665 просмотра

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Турецкая авиакомпания создаст филиал в Украине

Турецкая авиакомпания создаст филиал в Украине

Киев  •  УНН

 • 7802 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines рассматривает возможность создания дочерней компании на территории Украины, а также увеличения своего заказа Airbus A321neos. Об этом заявил директор по продажам и сетевого планирования по самым низким носителям Эмре Пекесен, передает УНН со ссылкой на Forbes.

Сообщается, что руководство авиакомпании Pegasus Airlines провело деловую встречу с Министром инфраструктуры Украины, которая состоялась в Киеве. Во время диалога стороны обсудили возможное совместное предприятие, которое будет работать по лицензии на деятельность в Украине.

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"Украина действительно имеет рынок, который почти не обслуживается. Она имеет только одного активного авиаперевозчика это "Международные авиалинии Украины" ... сейчас мы контролируем вопрос открытия новой компании и мы обязательно это сделаем", - сказал Эмре Пекесен.

Как сообщал УНН, летом следующего года ведущий авиаперевозчик Украины авиакомпания "Международные авиалинии Украины" откроет прямой авиарейс по маршруту Киев-Торонто, что будет способствовать усилению экономических связей двух стран.

Украинские Национальные Новости

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