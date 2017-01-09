Турецька армія заявила про 48 ліквідованих в Сирії бойовиків "ІД"

Повідомляється, що винищувачі Анкари нанесли удари по 23 об’єктах “ІД”, в результаті чого були знищені командні центри, склади зброї і притулку терористів.

Як повідомляв УНН, іракські сили безпеки заявляють, що просунулися на весь східний берег річки Тігріс і, таким чином, впритул наблизилися до позицій бойовиків радикального угруповання “Ісламська держава”.