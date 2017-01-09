Турецкая армия заявила о 48 ликвидированных в Сирии боевиках "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Минобороны Турции заявило о 48 ликвидированных за сутки в Сирии боевиках террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в ходе воздушных и наземных операций, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что истребители Анкары нанесли удары по 23 объектам "ИГ", в результате чего были уничтожены командные центры, склады оружия и убежища террористов.
Как сообщал УНН, иракские силы безопасности заявляют, что продвинулись на весь восточный берег реки Тигрис и, таким образом, вплотную приблизились к позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство".