Туреччина зняла обмеження на ввезення пшениці з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр економіки Туреччини Ніхат Зейбекчі заявив про зняття обмежень на імпорт пшениці з Росії, передає УНН з посиланням на агентство Bloomberg.
“Турецькі експортери зможуть купувати російську пшеницю,” — заявив Ніхат Зейбекчі в Стамбулі.
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Обидві країни погодилися зняти обмеження, заявив віце-прем’єр Росії Аркадій Дворкович після зустрічі президента Володимира Путіна з його турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом у Сочі в середу.
Хоча, Росія сподівається, що в найближчі дні Туреччина скасує обмеження на зерно і соняшникову олію, обмеження на турецькі помідори можуть тривати від трьох до п’яти років, розповів Дворкович.
Угода між Росією, найбільшим в світі експортером пшениці і одним з її найбільших клієнтів в зерні, послідувало за тим, що почалося з заборони на турецькі помідори в минулому році і загострилося в березні, коли Туреччина обмежила імпорт російської пшениці. Ворожнеча покинула Туреччину, найбільшого експортера борошна, заплативши більше за пшеницю в інших місцях, а Росія сподівається розвантажити урожай іншим країнам.