Турция сняла ограничения на ввоз пшеницы из России

"Турецкие экспортеры смогут покупать российскую пшеницу", - заявил Нихат Зейбекчи в Стамбуле.

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Обе страны согласились снять ограничения, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович после встречи президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи в среду.

Хотя Россия надеется, что в ближайшие дни Турция отменит ограничения на зерно и подсолнечное масло, ограничения на турецкие помидоры могут длиться от трех до пяти лет, рассказал Дворкович.

Соглашение между Россией, крупнейшим в мире экспортером пшеницы и одним из ее крупнейших клиентов в зерне, последовало за тем, что началось с запрета на турецкие помидоры в прошлом году и обострилось в марте, когда Турция ограничила импорт российской пшеницы. Вражда покинула Турцию, крупнейшего экспортера муки, заплатив больше пшеницу в других местах, а Россия надеется разгрузить урожай другим странам.