Туреччина запропонувала прийняти Євро-2020 - AS
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Іспанська "AS" повідомляє про можливість Туреччини отримати право на проведення цього літа чемпіонату Європи з футболу, повідомляє УНН.
Джерело інформує, що Туреччина може врятувати проведення Євро-2020 влітку цього року, адже пандемія коронавірусу може спричинити до рішення УЄФА перенести змагання на літо 2021 року.
Голова УЄФА Александр Чеферін підтримує прекрасні відносини з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, проте навіть вони можуть не допомогти уникнути відкладання турніру на наступне літо, стверджує видання.
Примітно, що Євро-2020 має пройти з 12 червня по 12 липня цього року в 12-ти країнах.
Як повідомляв УНН, УЄФА 17-го березня проведе відеоконференцію за участі 55 членів союзу на якому буде прийнята низка рішень, серед яких і доля Євро-2020.