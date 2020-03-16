Турция предложила принять Евро-2020 - AS
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Испанская "AS" сообщает о возможности Турции получить право на проведение этим летом чемпионата Европы по футболу, сообщает УНН.
Источник информирует, что Турция может спасти проведение Евро-2020 летом этого года, ведь эпидемия коронавируса может привести к решению УЕФА перенести соревнования на лето 2021 года.
Глава УЕФА Александр Чеферин поддерживает прекрасные отношения с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, однако даже они могут не помочь избежать отложения турнира на следующее лето, утверждает издание.
Примечательно, что Евро-2020 должно пройти с 12 июня по 12 июля этого года в 12-ти странах.
Как сообщал УНН, УЕФА 17 марта проведет видеоконференцию с участием 55 членов союза на котором будет принят ряд решений, среди которых и судьба Евро-2020.