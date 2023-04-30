Турецьке МЗС похвалилось успіхами зовнішньої політики у врегулюванні війни
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Туреччина не допустила глобальну продовольчу кризу завдяки Чорноморській зерновій ініціативі, заявив міністр закордонних справ Туреччини, перерахувавши успіхи «підприємницької, гуманітарної та ефективної» зовнішньої політики Анкари під час російсько-української війни. Про це пише УНН посилаючись на Anadolu.
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«Ми реалізували стамбульську зернову угоду з ООН. Ми запобігли глобальній продовольчій кризі», — написав Мевлют Чавушоглу у Твіттері.
Чавушоглу нагадав, що міністри закордонних справ росії та України вперше зустрілися з початку війни на полях Анталійського дипломатичного форуму 10 березня 2022 року.
Він також додав, що Туреччина допомагала в обміні полоненими між москвою та Києвом та сприяла контактам між російським державним агентством з атомної енергії (Росатом) та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
«Ми виконуємо Конвенцію Монтре, яка регулює морські перевезення через Турецькі протоки», — додав він.
Додамо
Туреччина, ООН, росія та Україна підписали у Стамбулі у липні минулого року угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який було зупинено після початку російсько-української війни у лютому 2022 року, що посилило глобальну продовольчу нестабільність.