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Турецьке МЗС похвалилось успіхами зовнішньої політики у врегулюванні війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Туреччина не допустила глобальну продовольчу кризу завдяки Чорноморській зерновій ініціативі, заявив міністр закордонних справ Туреччини, перерахувавши успіхи «підприємницької, гуманітарної та ефективної» зовнішньої політики Анкари під час російсько-української війни. Про це пише УНН посилаючись на Anadolu.

Цитата

«Ми реалізували стамбульську зернову угоду з ООН. Ми запобігли глобальній продовольчій кризі», — написав Мевлют Чавушоглу у Твіттері.

Чавушоглу нагадав, що міністри закордонних справ росії та України вперше зустрілися з початку війни на полях Анталійського дипломатичного форуму 10 березня 2022 року.

Він також додав, що Туреччина допомагала в обміні полоненими між москвою та Києвом та сприяла контактам між російським державним агентством з атомної енергії (Росатом) та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Ми виконуємо Конвенцію Монтре, яка регулює морські перевезення через Турецькі протоки», — додав він.

Додамо

Туреччина, ООН, росія та Україна підписали у Стамбулі у липні минулого року угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який було зупинено після початку російсько-української війни у лютому 2022 року, що посилило глобальну продовольчу нестабільність.

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