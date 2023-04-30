Турецкий МИД похвастался успехами внешней политики в урегулировании войны

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Турция не допустила глобальный продовольственный кризис благодаря Черноморской зерновой инициативе, заявил министр иностранных дел Турции, перечислив успехи «предпринимательской, гуманитарной и эффективной» внешней политики Анкары во время российско-украинской войны. Об этом пишет УНН ссылаясь на Anadolu.

Цитата

«Мы реализовали стамбульское зерновое соглашение с ООН. Мы предотвратили глобальный продовольственный кризис», — написал Мевлют Чавушоглу в Твиттере.

Чавушоглу напомнил, что министры иностранных дел россии и Украины впервые встретились с начала войны на полях Анталийского дипломатического форума 10 марта 2022 года.

Он также добавил, что Турция помогала в обмене пленными между москвой и Киевом и способствовала контактам между российским государственным агентством по атомной энергии (Росатом) и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы выполняем Конвенцию Монтре, которая регулирует морские перевозки через Турецкие проливы», — добавил он.

Добавим

Турция, ООН, россия и Украина подписали в Стамбуле в июле прошлого года соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был остановлен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года, что усилило глобальную продовольственную нестабильность.

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