Туреччина вважає ракетний удар по Сирії обґрунтованим

"Туреччина вітає операцію в Сирії, що стала відповіддю на хіматаку 7 квітня в місті Дума. Військова операція, здійснена вранці 14 квітня, проти режиму Асада, стала проявом совісті людства", - йдеться в заяві.

У заяві привертається увага до наявності серйозних підстав підозрювати прихильників Асада в причетності до хіматаки в передмісті Дамаска.

Застосування зброї масового ураження проти мирного населення - злочин проти людяності, підкреслили в зовнішньополітичному відомстві Туреччини.

"Список військових злочинів і злочинів проти людяності, здійснених режимом Башара Асада в період конфлікту, який триває вже більше семи років, загальновідомий. Міжнародне співтовариство розділяє єдину позицію з цього питання. Вся світова спільнота, особливо країни-члени Ради безпеки ООН, повинні узгодити спільні кроки у відповідь на застосування хімічної зброї. Туреччина вважає важливим, щоб такого роду злочину не залишалися безкарними і вживалися заходи щодо притягнення до відповідальності сил, причетних до злочинів проти людяності", - йдеться в документі.

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях у Сирії.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.