Туреччина виконає вимоги НАТО у разі вторгнення РФ в Україну – Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Туреччина і далі виконуватиме свої зобов’язання в межах НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. Про це заявив турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, інформує УНН із посиланням на NTV.
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Ердоган не уточнив, на які кроки готова Туреччина і про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.
"Зараз ми хочемо знайти рішення нинішньої кризи шляхом діалогу і дипломатії. Продовжуємо закликати і Росію, і Україну поводитися конструктивно і стримано. Але Туреччина виконуватиме вимоги членства в НАТО", — зазначив Ердоган.
Він додав, що Туреччина від самого початку підтримувала територіальну цілісність і суверенітет України.
"Ми зайняли чітку позицію проти кроків Росії щодо порушення територіальної цілісності України, особливо анексії Криму", — додав Ердоган.
Також турецький лідер запросив президента Росії Володимира Путіна відвідати Туреччину.
Нагадаємо
Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Стамбулі.