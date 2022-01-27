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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Туреччина виконає вимоги НАТО у разі вторгнення РФ в Україну – Ердоган

Туреччина виконає вимоги НАТО у разі вторгнення РФ в Україну – Ердоган

Київ • УНН

 • 59300 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Туреччина і далі виконуватиме свої зобов’язання в межах НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. Про це заявив турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, інформує УНН із посиланням на NTV.

Деталі

Ердоган не уточнив, на які кроки готова Туреччина і про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.

"Зараз ми хочемо знайти рішення нинішньої кризи шляхом діалогу і дипломатії. Продовжуємо закликати і Росію, і Україну поводитися конструктивно і стримано. Але Туреччина виконуватиме вимоги членства в НАТО", — зазначив Ердоган.

Він додав, що Туреччина від самого початку підтримувала територіальну цілісність і суверенітет України.

"Ми зайняли чітку позицію проти кроків Росії щодо порушення територіальної цілісності України, особливо анексії Криму", — додав Ердоган.

Також турецький лідер запросив президента Росії Володимира Путіна відвідати Туреччину.

Нагадаємо

Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Стамбулі.

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