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Турция выполнит требования НАТО в случае вторжения РФ в Украину – Эрдоган

Турция выполнит требования НАТО в случае вторжения РФ в Украину – Эрдоган

Киев • УНН

 • 59299 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Турция продолжит выполнять свои обязательства в рамках НАТО в случае вторжения России в Украину. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, информирует УНН со ссылкой на NTV.

Детали

Эрдоган не уточнил, на какие шаги готова Турция и о каких обязательствах как члена Альянса идет речь.

"Сейчас мы хотим найти решение нынешнего кризиса путем диалога и дипломатии. Продолжаем призывать Россию и Украину вести себя конструктивно и сдержанно. Но Турция будет выполнять требования членства в НАТО", — отметил Эрдоган.

Он добавил, что Турция с самого начала поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы заняли четкую позицию против шагов России по нарушению территориальной целостности Украины, особенно аннексии Крыма", — добавил Эрдоган.

Также турецкий лидер пригласил президента России Владимира Путина посетить Турцию.

Напомним

Турция предложила проводить заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Стамбуле.

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