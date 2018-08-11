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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Туреччина відповість на нові мита США на сталь і алюміній

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Рішення президента США Дональда Трампа ввести додаткові тарифи на турецькі сталь і алюміній не може асоціюватися з серйозністю, яку очікують від держави, йдеться в заяві прес-секретаря МЗС країни Хамі Аскоя, інформує УНН.

Туреччина відповість на нові мита США на сталь і алюміній

“Всі кроки, вжиті проти Туреччини, отримають гідну відповідь, як і раніше”, — йдеться в заяві.

Як зазначає Аской, рішення Трампа повністю ігнорує правила Світової організації торгівлі (СОТ). Прес-секретар зазначив, що Сполучені Штати не зможуть домогтися будь-яких результатів за допомогою санкцій і тиску. Вони тільки нашкодять альянсу двох країн, який формувався важко.

У той же час Туреччина завжди буде підтримувати дипломатію, діалог, добру волю і взаєморозуміння, заявив Аской.

Як повідомляв УНН, США не коментують намір Туреччини звернутися в арбітраж з приводу ситуації із F-35.

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