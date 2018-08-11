Турция ответит на новые пошлины США на сталь и алюминий
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы на турецкие сталь и алюминий не может ассоциироваться с серьезностью, которую ожидают от государства, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД страны Хаме Аско, информирует УНН.
“Все шаги, предпринятые против Турции, получат достойный ответ, как и прежде”, — говорится в заявлении.
Как отмечает Аской, решение Трампа полностью игнорирует правила Всемирной торговой организации (ВТО). Пресс-секретарь отметил, что Соединенные Штаты не смогут добиться каких-либо результатов с помощью санкций и давления. Они только навредят альянсу двух стран, который формировался с трудом.
В то же время Турция всегда будет поддерживать дипломатию, диалог, добрую волю и взаимопонимание, заявил Аской.
Как сообщал УНН, США не комментируют намерение Турции обратиться в арбитраж по поводу ситуации с F-35.