Турция ответит на новые пошлины США на сталь и алюминий

“Все шаги, предпринятые против Турции, получат достойный ответ, как и прежде”, — говорится в заявлении.

Как отмечает Аской, решение Трампа полностью игнорирует правила Всемирной торговой организации (ВТО). Пресс-секретарь отметил, что Соединенные Штаты не смогут добиться каких-либо результатов с помощью санкций и давления. Они только навредят альянсу двух стран, который формировался с трудом.

В то же время Турция всегда будет поддерживать дипломатию, диалог, добрую волю и взаимопонимание, заявил Аской.

Как сообщал УНН, США не комментируют намерение Турции обратиться в арбитраж по поводу ситуации с F-35.