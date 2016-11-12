Туреччина відновила авіаудари по позиціях "Ісламської держави" у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Турецька авіація завдала нових ударів по позиціях терористичної організації "Ісламська держава" на півночі Сирії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У результаті операції протягом 24 годин були вбиті 18 бойовиків, розбиті чотири будівлі і один транспортний засіб, повідомили збройні сили Туреччини.
З повідомлення залишається неясним, чи були авіанальоти скоординовані з Росією і Сирією.
Крім цього, за даними турецьких військових, в результаті шести нальотів антиісламістські коаліції, вбиті ще 10 бойовиків. Крім того, під час бойових зіткнень на суші вбиті п'ять прихильників "Ісламської держави" і стільки ж сирійських повстанців, які підтримуються Туреччиною.
Анкара не завдавала авіаудари в Сирії з кінця жовтня. Після того, як авіація Туреччини атакувала територію, контрольовану курдами, влади в Дамаску пригрозили збивати турецькі літаки. З серпня Туреччина проводить в Сирії наземну військову операцію