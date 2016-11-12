Турция возобновила авиаудары по позициям "Исламского государства" в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Турецкая авиация нанесла новые удары по позициям террористической организации "Исламское государство" на севере Сирии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В результате операции в течение 24 часов были убиты 18 боевиков, разбиты четыре здания и одно транспортное средство, сообщили вооруженные силы Турции.
Из сообщения остается неясным, были ли авианалеты скоординированы с Россией и Сирией.
Кроме этого, по данным турецких военных, в результате шести налетов антиисламистские коалиции, убиты еще 10 боевиков. Кроме того, во время боевых столкновений на суше убиты пять сторонников "Исламского государства" и столько же сирийских повстанцев, поддерживаемых Турцией.
Анкара не наносила авиаудары в Сирии с конца октября. После того, как авиация Турции атаковала территорию, контролируемую курдами, власти в Дамаске пригрозили сбивать турецкие самолеты. С августа Турция проводит в Сирии наземную военную операцию