Туреччина відкинула заклик ЄС до деескалації конфлікту з Нідерландами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Туреччини назвало “марним” заклик представників Єврокомісії до деескалації дипломатичного конфлікту з Нідерландами, передає УНН із посиланням на ВВС.
"Короткозорі заяви ЄС не мають жодної цінності в нашій країні", – заявили в турецькому МЗС.
Там також наголосили, що "європейські колеги застосовують демократичні цінності, основоположні права і свободи вибірково», і в Анкарі "засмучені" тим, що ЄС став на бік Нідерландів.
Також турецький міністр у справах ЄС Омер Челік заявив, що його країна "повинна переоцінити" ключову частину угоди про врегулювання потоку мігрантів до країн ЄС, укладену між Брюсселем і Анкарою у 2016 році.
Нагадаємо, в понеділок єврокомісар із питань політики сусідства і розширення Йоганнес Ган та верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликали Туреччину «відмовитися від перебільшених висловлювань і дій, які загрожують погіршенням ситуації”, що склалася внаслідок конфлікту з Нідерландами.
Також представники Єврокомісії зазначили, що майбутня конституційна реформа в Туреччині викликає “серйозну стурбованість”, оскільки вона може призвести до “надмірної концентрації влади” в руках президента та вплинути на незалежність юстиції.