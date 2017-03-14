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Туреччина відкинула заклик ЄС до деескалації конфлікту з Нідерландами

Туреччина відкинула заклик ЄС до деескалації конфлікту з Нідерландами

Київ • УНН

 • 10492 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Туреччини назвало “марним” заклик представників Єврокомісії до деескалації дипломатичного конфлікту з Нідерландами, передає УНН із посиланням на ВВС.

"Короткозорі заяви ЄС не мають жодної цінності в нашій ‎країні", – заявили в турецькому МЗС.‎

‎Там також наголосили, що "європейські колеги застосовують демократичні цінності, основоположні права і ‎свободи вибірково», і в Анкарі "засмучені" тим, що ЄС став на бік Нідерландів.

Також турецький міністр у справах ЄС Омер Челік заявив, що його країна "повинна переоцінити" ‎ключову частину угоди про врегулювання потоку мігрантів до країн ЄС, укладену між Брюсселем і Анкарою у ‎‎2016 році. ‎

Нагадаємо, в понеділок єврокомісар із питань політики сусідства і розширення Йоганнес Ган та верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликали Туреччину «відмовитися від перебільшених висловлювань і дій, які загрожують погіршенням ситуації”, що склалася внаслідок конфлікту з Нідерландами.

Також представники Єврокомісії зазначили, що майбутня конституційна реформа в Туреччині викликає “серйозну стурбованість”, оскільки вона може призвести до “надмірної концентрації влади” в руках президента та вплинути на незалежність юстиції.

 

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