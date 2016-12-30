Туреччина виділить українській армії понад 3 млн дол. - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Туреччина виділить для української армії 3,1 млн доларів у 2017 році. Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН із посиланням на прес-службу українського посольства у Туреччині.
"Чудове закінчення року - підписав Угоду - буде допомога Турецької Республіки в 2017 році для української армії на 3,1 млн доларів. Стратегічне партнерство в дії", - написав А.Сибіга у Twitter.
Чудове закiнчення року- пiдписав Угоду-буде допомога ТР в 2017 для укр армii 3,1млн.usd- стра-чне парт-во в дii pic.twitter.com/pA1OWBtEWr— Andrii Sybiha