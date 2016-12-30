Туреччина виділить українській армії понад 3 млн дол. - посол

"Чудове закінчення року - підписав Угоду - буде допомога Турецької Республіки в 2017 році для української армії на 3,1 млн доларів. Стратегічне партнерство в дії", - написав А.Сибіга у Twitter.

Чудове закiнчення року- пiдписав Угоду-буде допомога ТР в 2017 для укр армii 3,1млн.usd- стра-чне парт-во в дii pic.twitter.com/pA1OWBtEWr

— Andrii Sybiha