Турция выделит украинской армии более 3 млн долл. - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Турция выделит для украинской армии 3,1 млн долларов в 2017 году. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сыбига, передает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского посольства в Турции.
"Замечательное окончание года - подписал Соглашение - будет помощь Турецкой Республики в 2017 году для украинской армии на 3,1 млн долларов. Стратегическое партнерство в действии", - написал А.Сыбига в Twitter.
Замечательное окончание года-подписал Соглашение-будет помощь ТР в 2017 для укр армии 3,1 млн.usd- стра-ческое парт-во в действии pic.twitter.com/pA1OWBtEWr- Andrii Sybiha