Туреччина, РФ та Іран погодили механізм моніторингу перемир'я у Сирії - ЗМІ

"Туреччина, Росія, Іран домовилися про створення тристороннього механізму щодо спостереження за перемир'ям у Сирії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня сирійські переговори в Астані поновилися за участю делегації Дамаска.

Спецпосланець ООН щодо Сирії Стаффан де Містура раніше повідомив, що сторони близькі до узгодження підсумкового документа зустрічі з сирійського врегулювання.