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Туреччина, РФ та Іран погодили механізм моніторингу перемир'я у Сирії - ЗМІ

Туреччина, РФ та Іран погодили механізм моніторингу перемир'я у Сирії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8249 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Туреччина, Росія та Іран, які беруть участь у сирійських переговорах в Астані, домовилися про механізм з моніторингу перемир'я у Сирії. Про це повідомляє Anadolu, передає УНН.

"Туреччина, Росія, Іран домовилися про створення тристороннього механізму щодо спостереження за перемир'ям у Сирії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня сирійські переговори в Астані поновилися за участю делегації Дамаска.

Спецпосланець ООН щодо Сирії Стаффан де Містура раніше повідомив, що сторони близькі до узгодження підсумкового документа зустрічі з сирійського врегулювання.

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