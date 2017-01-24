Туреччина, РФ та Іран погодили механізм моніторингу перемир'я у Сирії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Туреччина, Росія та Іран, які беруть участь у сирійських переговорах в Астані, домовилися про механізм з моніторингу перемир'я у Сирії. Про це повідомляє Anadolu, передає УНН.
"Туреччина, Росія, Іран домовилися про створення тристороннього механізму щодо спостереження за перемир'ям у Сирії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 січня сирійські переговори в Астані поновилися за участю делегації Дамаска.
Спецпосланець ООН щодо Сирії Стаффан де Містура раніше повідомив, що сторони близькі до узгодження підсумкового документа зустрічі з сирійського врегулювання.